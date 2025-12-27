Денис Сєдашов

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон зізнався, що сподівається на вдалий для себе новий технічний регламент, який набуде чинності з сезону 2026 року.

Британський пілот відверто розкритикував нинішнє покоління болідів, запроваджене у 2022-му. Слова наводить Autosport.

Це покоління болідів, мабуть, було найгіршим. Я молюся, щоб наступне не виявилося ще гіршим. У 2009 році в Макларені після зимової паузи нам сказали, що за новими правилами буде на 50% менше притискної сили — і машину саме так і спроєктували. Коли я приїхав у січні, команда заявила, що всі цілі досягнуті. Я тоді подумав: «Це точно нормально?» А вже на перших тестах стало зрозуміло — притискної сили майже немає, і ми катастрофічно відстаємо. Цей досвід багато чому мене навчив. Льюїс Хемілтон

Новий регламент Формули-1 у 2026 році передбачає суттєві зміни як у шасі, так і в силових установках.

Ральф Шумахер назвав єдиного пілота, рівного легендарному Міхаелєві.