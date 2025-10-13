Юний Бондарев завершив дебютний сезон італійської F4 на подіумі
Українець посів десяте місце в загальному заліку
26 хвилин тому
16-річний український гонщик Олександр Бондарев на подіумі завершив дебютний сезон в італійській Формулі-4, передає Суспільне.
У складі італійської команди Prema Racing українець фінішував третім на останньому етапі серії в Мізано, Італія.
«Це були хороші вихідні, особливо в порівнянні з останніми двома. У кваліфікації у нас була невелика проблема і ми не мали достатнього темпу, тому перші три гонки були важкими. У відновлювальній гонці в Імолі ми стартували з першого ряду».
У загальному заліку пілотів Бондарев посів 10-те місце з 89 очками. Сезон став успішним для дебютанта: окрім подіуму в Мізано, українець уперше в кар'єрі здобув перемогу на четвертому етапі в Імолі. Це другий подіум для Бондарева в сезоні.