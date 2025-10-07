Денис Сєдашов

У Формулі-1 планують змінити формат кваліфікації на сезон-2026 через появу 11-ї команди — Cadillac.

За новими правилами, у перших двох сегментах кваліфікації із боротьби вибуватиме по шість пілотів замість п’яти, як раніше. Третій сегмент залишиться без змін: за поул продовжать боротися десять найшвидших гонщиків.

Подібний формат уже використовувався у сезоні-2016, коли в чемпіонаті брали участь 11 команд.

