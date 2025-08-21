Денис Сєдашов

Гравець MLB-клубу Сіетл Віктор Роблес отримав 10-матчеву дискваліфікацію за неспортивні дії під час матчу, інформує пресслужба ліги.

Роблес, який відновлював форму після травми плеча у складі фарм-клубу Такома, емоційно відреагував після того, як м’яч суперника влучив йому у груди.

Бейсболіст кинув биту в напрямку опонента та спробував з’ясувати стосунки, але партнери зупинили його.

Крім дискваліфікації, спортсмен також оштрафований, проте сума не розголошується.

Покарання набуде чинності після повернення Роблеса до основної команди.