Промоутер Ітауми здивував заявою про бій з Усиком
Воррен наголосив на зваженому підході до майбутніх боїв
15 хвилин тому
Промоутер 20-річного британського боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) Френк Воррен в інтерв'ю iFL TV прокоментував можливість поєдинку свого підопічного проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Раніше інвестор від влади Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх висловив бажання організувати бій Ітаума – Усик. Воррен оцінив ідею, але наголосив, що рішення ухвалюватимуть зважено.
«Це був би чудовий бій, але ми нікуди не поспішимо. Нам потрібно обговорити все з командою. Це не гра в «хто крутіший». Ми ретельно обдумаємо наступні кроки».
Воррен підкреслив тісну співпрацю з Аль аш-Шейхом та Riyadh Season, висловивши впевненість у спільному знаходженні найкращого рішення.
16 серпня Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді. У липні Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді.