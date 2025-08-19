Олег Гончар

Колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Олександр Красюк висловив думку про ексчемпіона WBC Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) в інтерв’ю World Boxing News.

Красюк зазначив, що раніше бій із Вайлдером міг бути цікавим для Усика, коли той володів поясом WBC. Однак зараз він вважає американця представником «старого покоління» разом із Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф’юрі, Чжаном Чжилеєм і Дереком Чісорою.

«Нове покоління вже тут – Джозеф Паркер, Мозес Ітаума, Даніель Дюбуа, Агіт Кабаєл». Олександр Красюк

Нагадаємо, що наступний бій Вайлдер може провеcти проти ексчемпіона UFC.