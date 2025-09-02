51-річна ексдружина Піппена розповіла про стосунки з 24-річним сином Родмана
Колишня дружина шестиразового чемпіона НБА Скотті Піппена Ларса Піппен в коментарі TMZ спростувала чутки про роман із 24-річним баскетболістом ДіДжеєм Родманом, сином члена Зали слави та п’ятиразового чемпіона НБА Денніса Родмана.
У соціальних мережах 51-річна Ларса назвала ці припущення «повною брехнею».
Раніше Ларса мала стосунки з Маркусом Джорданом, сином легенди НБА Майкла Джордана. Пара розійшлася навесні 2024 року. Примітно, що Скотті Піппен, Майкл Джордан і Денніс Родман разом виступали за Чикаго Буллз у 1990-х, яку вважають однією з кращих команд в історії баскетболу.