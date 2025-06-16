Олег Гончар

Журналіст та інсайдер ESPN Браян Віндгорст висловився про потенціал важкого форварда «Оклахома-Сіті Тандер» Джейлена Вільямса, якого в НБА порівнюють із легендарним шестиразовим чемпіоном ліги Скотті Піппеном.

«Одна з ключових речей у четвертій грі — спільна робота Шея Гілджеса-Александера з Джейленом Вільямсом. У лізі є люди, які вважають, що Джейлен здатен побудувати кар’єру, схожу на шлях Скотті Піппена».

Вільямс, обраний «Тандер» під 12-м номером на драфті 2022 року, зарекомендував себе як універсальний гравець із чудовим баченням майданчика, захисними навичками та вмінням грати на обох сторонах. У нинішньому плей-оф він у середньому набирає 18.7 очка, 6.8 підбирання та 5.4 передачі.

У ніч на 17 червня «Оклахома-Сіті Тандер» зіграє з «Індіаною Пейсерс» у п’ятому матчі фінальної серії НБА. Рахунок у серії — 2:2.