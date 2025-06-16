Зірку Оклахоми порівняли зі Скотті Піппеном
Журналіст ESPN вважає, що Вільямс може пройти шлях легенди «Чикаго Буллз»
14 хвилин тому
Журналіст та інсайдер ESPN Браян Віндгорст висловився про потенціал важкого форварда «Оклахома-Сіті Тандер» Джейлена Вільямса, якого в НБА порівнюють із легендарним шестиразовим чемпіоном ліги Скотті Піппеном.
«Одна з ключових речей у четвертій грі — спільна робота Шея Гілджеса-Александера з Джейленом Вільямсом. У лізі є люди, які вважають, що Джейлен здатен побудувати кар’єру, схожу на шлях Скотті Піппена».
Вільямс, обраний «Тандер» під 12-м номером на драфті 2022 року, зарекомендував себе як універсальний гравець із чудовим баченням майданчика, захисними навичками та вмінням грати на обох сторонах. У нинішньому плей-оф він у середньому набирає 18.7 очка, 6.8 підбирання та 5.4 передачі.
У ніч на 17 червня «Оклахома-Сіті Тандер» зіграє з «Індіаною Пейсерс» у п’ятому матчі фінальної серії НБА. Рахунок у серії — 2:2.