54 очка Максі допомогли Філадельфії обіграти Мілуокі без Янніса, Мемфіс розбив Сакраменто
Атланта поступилася Сан-Антоніо без Вембаньями
близько 5 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Орландо – Кліпперс 129:101 (30:24, 31:25, 32:27, 36:25)
Орландо: Саггз 23 + 7 передач, Ф. Вагнер 20, да Сілва 17 + 8 підбирань, Бейн 15 + 7 підбирань, Картер 7 + 7 підбирань + 6 передач – старт; Блек 12, Бітадзе 10, Айзек 9+7 підбирань, Ховард 8, Кейн 5, Річардсон 3, Джонс 0.
Кліпперс: Харден 31 + 8 передач + 5 втрат, Зубац 14 + 19 підбирань, Коллінз 9, Сендерс 6 + 5 втрат, Данн 4 – старт; Браун 9, Богданович 6, Крісті 6, Нідерхойзер 6, Пол 4, Б. Лопес 3, Батюм 3, Телфорт 0.
Сан-Антоніо – Атланта 135:126 (28:34, 46:26, 21:32, 40:34)
Сан-Антоніо: Фокс 26 + 9 передач, Шемпені 20, Барнс 16, Вассел 15, Корнет 5 – старт; К. Джонсон 25+7 підбирань, Джонс-Гарсія 12+6 передач, Сохан 8, Олінік 8, Браян 0.
Атланта: Александер-Уокер 38, Джонсон 26 + 12 підбирань + 7 передач, Порзінгіс 16, Деніелс 8 + 5 втрат, Різаше 2 – старт; Оконгву 15+7 підбирань, Кеннард 10, Уоллес 6, Крейчі 5, Гуйє 0.
Мемфіс – Сакраменто 137:96 (35:22, 40:25, 38:29, 24:20)
Мемфіс: Альдама 29, Кауард 19, Іді 16, Веллс 13, В. Вільямс 4 + 15 передач – старт; Лендейл 21, Проспер 11, Спенсер 7+6 передач, Маршак 6, Джексон 6+9 підбирань, Кончар 3+7 підбирань, Колдуелл-Поуп 2+7 передач.
Сакраменто: Лавін 26, Вестбрук 11 + 7 підбирань, Юбенкс 9, Дерозан 7, Ачіува 2 – старт; Рейно 12, Мюррей 11, Кліффорд 8, Елліс 5, Шрьодер 3+6 передач, Монк 2.
Мілуокі – Філадельфія 114:123 OT (20:33, 37:22, 24:22, 25:29, 8:17)
Мілуокі: Ролінз 32 + 14 передач, Портіс 19 + 8 підбирань, Кузма 17, Тернер 14 + 10 підбирань, Грін 9 – старт; Трент 11, Ентоні 5+7 передач, Сімс 4, Г. Харріс 3.
Філадельфія: Максі 54 + 9 передач + 5 втрат, Джордж 21, Еджкомб 12 + 10 підбирань, Едвардс 7, Драммонд 3 + 8 підбирань – старт; Граймс 14, Маккейн 8, Вокер 2, Барлоу 2, Вотфорд 0.
