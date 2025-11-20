Оклахома-Сіті Тандер виграла 15-й із 16 матчів цього сезону
Наразі у Тандер немає конкурентів цього сезону
1 день тому
Оклахома-Сіті Тандер продовжила серію без поразок до семи матчів, здолавши Сакраменто Кінгз 113:99 у ніч на 20 листопада.
Шей Гілджес-Александер став головною зіркою, набравши 33 очки, що допомогло Тандер утримати перевагу в +14 після третьої чверті (83-69).
Команда Марка Дейнота демонструє найкращий старт в історії франшизи, з 15 перемогами в 16 матчах — це лідерство в НБА.
Тандер відриваються від переслідувачів: Денвер Наггетс (11-3), а на Сході Детройт Пістонс (13-2).
