Олег Гончар

30-річний чемпіон НБА та лідер Мілвокі Бакс Янніс Адетокунбо поділився думками про свої кар’єрні цілі. Про це повідомляє RealGM.

«Я хочу бути в команді, яка дозволяє мені і дає шанс виграти титул». Янніс Адетокунбо

За словами Адетокунбо, ця мета незмінна протягом усієї його кар’єри, і він завжди прагне бути серед найкращих.

Коментуючи минулий сезон, грек назвав завершення боротьби в квітні та неучасть у плей-оф на елітному рівні шкодою для баскетболу.

За його словами, подібні думки супроводжували його і в попередні роки, зокрема два сезони тому, коли команда також не досягла успіху в плей-оф.

