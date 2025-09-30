Адетокунбо розповів, у яку команду хоче перейти
Лідер Мілвокі Бакс прагне залишатися серед найкращих
близько 10 годин тому
Янніс Адетокунбо
30-річний чемпіон НБА та лідер Мілвокі Бакс Янніс Адетокунбо поділився думками про свої кар’єрні цілі. Про це повідомляє RealGM.
«Я хочу бути в команді, яка дозволяє мені і дає шанс виграти титул».
За словами Адетокунбо, ця мета незмінна протягом усієї його кар’єри, і він завжди прагне бути серед найкращих.
Коментуючи минулий сезон, грек назвав завершення боротьби в квітні та неучасть у плей-оф на елітному рівні шкодою для баскетболу.
За його словами, подібні думки супроводжували його і в попередні роки, зокрема два сезони тому, коли команда також не досягла успіху в плей-оф.
