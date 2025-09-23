Адетокунбо назвав п’ятірку найкращих баскетболістів світу
Лідер Мілуокі Бакс включив себе до п’ятірки найкращих
16 хвилин тому
Фото: Getty Images
Лідер Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо поділився своєю думкою щодо того, хто входить до топ-5 найкращих гравців сучасного баскетболу. Слова наводить Sport24.gr.
П’ять найкращих гравців, на мій погляд, — це Лука Дончич, Нікола Йокіч, Шей Гілджес-Александер, Джейсон Тейтум і я.
Усе залежить від того, який сезон ти проводиш у лізі. Якщо я, наприклад, цього року повернуся, додам у грі й допоможу своїй команді перемогти у Східній конференції та вийти у фінал, то автоматично стану найкращим гравцем світу. Але якщо це зробить Лука — то йому належатиме це звання.
