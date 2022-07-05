Американська баскетболістка попросила Байдена звільнити її з російської в'язниці

Бріттні Грайнер / Фото: Sky Sports

Американська баскетболістка Бріттні Грайнер, яка знаходиться в московському СІЗО за звинуваченням у контрабанді наркотичних речовин, направила лист президенту США Джо Байдену з проханням звільнити її, повідомляє Yahoo! Sports.



4 липня наша сім'я зазвичай вшановує тих, хто боровся за нашу свободу, в тому числі мого батька, ветерана війни у В'єтнамі. Мені боляче думати про те, як я завжди проводжу цей день, оскільки в цьому році свобода означає для мене щось інше.

Я розумію, що у вас багато турбот, але, будь ласка, не забувайте про мене і інших американських в'язнів. Будь ласка, зробіть все можливе для нашого повернення додому. Я вперше голосувала в 2020 році, і я голосувала за вас. Я вірю в вас. Мені ще стільки всього хорошого потрібно зробити на волі, яку ви можете допомогти повернути.

Я скучила за дружиною, по родині. Я сумую за своїм товаришам по команді. Мене вбиває, як вони зараз страждають. Я вдячна за все, що ви можете зробити для мого повернення додому».