Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:15
Телемагазин
13:05
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Північна Македонія - Україна

Американська баскетболістка попросила Байдена звільнити її з російської в'язниці

Дівчина підозрюється росіянами в контрабанді наркотиків
Баскетбол В Європі
11:45
Американська баскетболістка попросила Байдена звільнити її з російської в'язниці
Бріттні Грайнер / Фото: Sky Sports

Американська баскетболістка Бріттні Грайнер, яка знаходиться в московському СІЗО за звинуваченням у контрабанді наркотичних речовин, направила лист президенту США Джо Байдену з проханням звільнити її, повідомляє Yahoo! Sports.

«Перебуваючи тут, в російській в'язниці, наодинці зі своїми думками і без захисту дружини, сім'ї, друзів, олімпійської форми та якихось досягнень, я боюся, що можу залишитися тут назавжди.

4 липня наша сім'я зазвичай вшановує тих, хто боровся за нашу свободу, в тому числі мого батька, ветерана війни у В'єтнамі. Мені боляче думати про те, як я завжди проводжу цей день, оскільки в цьому році свобода означає для мене щось інше.

Я розумію, що у вас багато турбот, але, будь ласка, не забувайте про мене і інших американських в'язнів. Будь ласка, зробіть все можливе для нашого повернення додому. Я вперше голосувала в 2020 році, і я голосувала за вас. Я вірю в вас. Мені ще стільки всього хорошого потрібно зробити на волі, яку ви можете допомогти повернути.

Я скучила за дружиною, по родині. Я сумую за своїм товаришам по команді. Мене вбиває, як вони зараз страждають. Я вдячна за все, що ви можете зробити для мого повернення додому».

Дворазову олімпійську чемпіонку затримали 17 лютого в аеропорту Шереметьєво. Згідно з висунутими звинуваченнями, за російським законодавством їй загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше, в росії до 20 грудня продовжили арешт Грейнер.



Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

наркотики

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Баскетбол

Американська баскетболістка попросила Байдена звільнити її з російської в'язниці
Американська баскетболістка попросила Байдена звільнити її з російської в'язниці
В Європі
11:45
Разом з Україною. Визначилися всі учасники другого раунду кваліфікації ЧС-2023
Разом з Україною. Визначилися всі учасники другого раунду кваліфікації ЧС-2023
Збірна України
10:14
Кращі моменти переможного матчу України проти Північної Македонії
Кращі моменти переможного матчу України проти Північної Македонії
Збірна України
04 липня 23:05
Україна в непростому матчі обіграла Північну Македонію
Україна в непростому матчі обіграла Північну Македонію
Збірна України
04 липня 21:20
Північна Македонія – Україна. Матч без турнірного значення, але з амбіціями. Заряджай на своїх!
Північна Македонія – Україна. Матч без турнірного значення, але з амбіціями. Заряджай на своїх!
Прогнози
04 липня 16:32
Лукашов і Пустовий не зіграють проти Північної Македонії в матчі відбору на ЧС-2023. Відома заявка збірної України
Лукашов і Пустовий не зіграють проти Північної Македонії в матчі відбору на ЧС-2023. Відома заявка збірної України
Збірна України
04 липня 08:24
Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»
Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»
Збірна України
03 липня 13:44
Грузини образилися на тренера збірної України. Він сказав їм попуститися і почитати книжки
Грузини образилися на тренера збірної України. Він сказав їм попуститися і почитати книжки
Збірна України
01 липня 23:00
Україна у кваліфікації на чемпіонат світу з необхідною різницею обіграла Грузію
Україна у кваліфікації на чемпіонат світу з необхідною різницею обіграла Грузію
Збірна України
01 липня 21:19
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини