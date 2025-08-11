Олег Гончар

Зірковий розігруючий Атланта Хоукс Трей Янг має проблеми з продовженням контракту.

За словами Джейка Фішера, цього літа переговори не заплановані, що ставить під сумнів його майбутнє в команді.

26-річний гравець має два роки за контрактом, включаючи опцію на 2026-27, і може стати вільним агентом у 2026 році. Минулого сезону він набирав 24,2 очка та 11,6 асистів, залишаючись лідером атаки, але Хоукс не поспішають його утримувати.

При цьому, командні результати розчаровують, окрім фіналу Сходу-2021. Нездатність побудувати конкурентний склад навколо Янга підігріває чутки про обмін перед сезоном 2025-26, який стартує в жовтні.

Нагадаємо, клуб Максима Шульги шокував всіх, скоротивши за 20 днів витрати на зарплати на $301 млн.