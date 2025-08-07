Олег Гончар

Бостон Селтікс суттєво скоротив витрати на зарплати гравців і податок на розкіш у сезоні 2025/2026.

Журналіст ESPN Боббі Маркс заявив, що 15 червня прогнозовані витрати клубу досягали 540 мільйонів доларів, а до 5 серпня знизилися до 239 мільйонів доларів.

У міжсезоння команда здійснила кілька обмінів: Дрю Холідей, Крістапс Порзінгіс і Жорж Ньянг були обміняні до інших клубів НБА. Ел Хорфорд і Люк Корнет залишили команду як вільні агенти. Ці кроки дозволили оптимізувати фінансовий баланс.

Скорочення витрат відкриває можливості для підсилення складу на трансферному ринку, що є важливим для клубу, який виграв титул НБА 2024 року.

Селтікс прагне зберегти лідерські позиції в лізі, щоб не повторити минулий сезон.

Нагадаємо, раніше Бостон підписав українця Макса Шульгу.