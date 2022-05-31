Багатскіс хоче, щоб Михайлюк та Лень допомогли збірній в червні, а не тільки в серпні

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс розраховує, що гравців НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень допоможуть команді в кваліфікації чемпіонату світу. Про це він розповів у інтерв'ю прес-службі ФБУ.

Давайте розглянемо ситуацію у якій опинилася збірна України напередодні наступного вікна кваліфікації. У нас зараз є хороші шанси пройти перший етап кваліфікації, дуже бажано аби у ньому зіграли Лень та Михайлюк. Якщо ми з ними проведемо й наступне вікно у серпні, де ми зіграємо ще два матчі, у нас дуже високі шанси вийти на Кубок Світу.

Ми ж усі реально дивимося на речі. За кар’єру гравця є лише кілька шансів взяти участь у Кубку Світу. Я зараз скажу думку як колишній гравець: якщо у будь-якого баскетболіста є шанс зіграти на чемпіонаті світу і допомогти збірній своєї країни туди вийти питань з мотивацією взагалі не має бути. Тим більше зараз, коли на сході та на півдні України хлопці б’ються за землю під залізним дощем ворожої артилерії. Водночас я знаю на 100%, що Лень та Михайлюк готові бути з нами у серпневому вікні, але вони необхідні своїй країні і в червні».