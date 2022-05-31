Багатскіс хоче, щоб Михайлюк та Лень допомогли збірній в червні, а не тільки в серпні
Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс розраховує, що гравців НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень допоможуть команді в кваліфікації чемпіонату світу. Про це він розповів у інтерв'ю прес-службі ФБУ.
«Збірна України з Михайлюком та Ленем – це абсолютно різні команди. Очевидно, що ми хотіли б побачити їх у двох літніх вікнах кваліфікації. Ми вирахували кількість днів, які лімітовані НБА та розклали їх на три кампанії – це два вікна кваліфікації та чемпіонат Європи, який нам потрібно буде грати у вересні. Все зараз залежить виключно від бажання самих гравців.
Давайте розглянемо ситуацію у якій опинилася збірна України напередодні наступного вікна кваліфікації. У нас зараз є хороші шанси пройти перший етап кваліфікації, дуже бажано аби у ньому зіграли Лень та Михайлюк. Якщо ми з ними проведемо й наступне вікно у серпні, де ми зіграємо ще два матчі, у нас дуже високі шанси вийти на Кубок Світу.
Ми ж усі реально дивимося на речі. За кар’єру гравця є лише кілька шансів взяти участь у Кубку Світу. Я зараз скажу думку як колишній гравець: якщо у будь-якого баскетболіста є шанс зіграти на чемпіонаті світу і допомогти збірній своєї країни туди вийти питань з мотивацією взагалі не має бути. Тим більше зараз, коли на сході та на півдні України хлопці б’ються за землю під залізним дощем ворожої артилерії. Водночас я знаю на 100%, що Лень та Михайлюк готові бути з нами у серпневому вікні, але вони необхідні своїй країні і в червні».
Чи можна у лімітовані 28 днів відведених НБА для участі у контактних тренуваннях вмістити відразу три івенти?
«Я ще раз наголошую, у цьому випадку все залежить від бажання гравця. За умови того, що хлопці доєднаються до збірної 26-го червня вони можуть зіграти усі три матчі (проти Грузії, Македонії та Іспанії), після цього вони можуть доєднатися 8-го серпня до команди для підготовки у наступному вікні кваліфікації, а після цього ще зіграти на чемпіонаті Європи і все це вкладеться в 28 днів. Я говорю лише про контактні тренування, можна у збірній працювати і в форматі безконтактних тренувань перед цим».Нагадаємо, на матчі збірної України раніше викликали Олександра Мішулу.
Я зараз скажу своїми ж словами багаторічної давнини. Все таки, ми навчилися грати у баскетбол в своїй країні, подобається це комусь чи ні, але любов до баскетболу і перші кроки у ньому відбулися у нашій рідній країні. На сьогодні приїзд у збірну – це єдиний податок, який ти маєш заплатити у статусі зірки. Тому ми абсолютно не безпідставно чекаємо на приїзд у збірну наших гравців з НБА».
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