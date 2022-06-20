Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»

Тренер визнав, що з цими двома гравцями збірна України стає зовсім іншою командою

Айнарс Багатскіс / Фото: ФБУ Головний тренер чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс в інтерв'ю прес-службі ФБУ висловився про прибуття в команду гравців НБА Олексія Леня та Святослава Михайлюка.

«Я би хотів сказати про те, що у нас є гарні новини і все має стати зрозуміло найближчими днями. Я дуже сподіваюся, що у нас будуть Михайлюк та Лень — з ними ми зовсім інша команда. Вони дуже хочуть грати за збірну і, гадаю, скоро будуть у нас. Це поки що все, що я можу сказати про це». Відзначимо, що зараз збірна України в Італії готується до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023 проти Грузії, Північної Македонії та Іспанії. Перший етап підготовки команди пройшов в Латвії.

Карен Агабекян