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Світовий бокс. Тижневик

Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»

Тренер визнав, що з цими двома гравцями збірна України стає зовсім іншою командою
Баскетбол Збірна України
22:35
Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»
Айнарс Багатскіс / Фото: ФБУ

Головний тренер чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс в інтерв'ю прес-службі ФБУ висловився про прибуття в команду гравців НБА Олексія Леня та Святослава Михайлюка.

«Я би хотів сказати про те, що у нас є гарні новини і все має стати зрозуміло найближчими днями. Я дуже сподіваюся, що у нас будуть Михайлюк та Лень — з ними ми зовсім інша команда. Вони дуже хочуть грати за збірну і, гадаю, скоро будуть у нас. Це поки що все, що я можу сказати про це».

Відзначимо, що зараз збірна України в Італії готується до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023 проти Грузії, Північної Македонії та Іспанії. Перший етап підготовки команди пройшов в Латвії.

Карен Агабекян
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Теги

Айнарс Багатскіс Олексій Лінь Святослав Михайлюк

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