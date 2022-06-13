Липовий не допоможе збірній Україні в найближчих матчах кваліфікації ЧС-2023
Збірна України завершила перший етап підготовки до матчів відбору на ЧС-2023
Далі команда Багатскіса відправиться на збір до Італії<br>
15:56
Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУЗбірна України з баскетболу завершила перший етап тренувального збору в Ризі (Латвія), де проходила підготовку до матчів кваліфікації на ЧС-2023. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
У підготовчому процесі команди брали участь 15 баскетболістів: Ілля Сидоров, Віталій Зотов, Олександр Ковляр, Ілля Тиртишник, Павло Крутоус, Анатолій Шундель, Андрій Войналовіч, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Сергій Павлов, Ігор Сергєєв, В'ячеслав Бобров, В'ячеслав Кравцов, Дмитро Скапінцев та Іссуф Санон.
Наступний етап підготовки команда Айнарса Багатскіса проведе в Розето-дельї-Абруцці (Італія).
Нагадаємо, в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України 1 і 7 липня в Ризі прийме команди Грузії та Іспанії. 4 липня українська команда проведе виїзний матч проти Північної Македонії.
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