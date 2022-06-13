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Збірна України завершила перший етап підготовки до матчів відбору на ЧС-2023

Далі команда Багатскіса відправиться на збір до Італії<br>
Баскетбол Збірна України
15:56
Збірна України завершила перший етап підготовки до матчів відбору на ЧС-2023
Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУ
Збірна України з баскетболу завершила перший етап тренувального збору в Ризі (Латвія), де проходила підготовку до матчів кваліфікації на ЧС-2023. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

У підготовчому процесі команди брали участь 15 баскетболістів: Ілля Сидоров, Віталій Зотов, Олександр Ковляр, Ілля Тиртишник, Павло Крутоус, Анатолій Шундель, Андрій Войналовіч, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Сергій Павлов, Ігор Сергєєв, В'ячеслав Бобров, В'ячеслав Кравцов, Дмитро Скапінцев та Іссуф Санон.

Наступний етап підготовки команда Айнарса Багатскіса проведе в Розето-дельї-Абруцці (Італія).

Нагадаємо, в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України 1 і 7 липня в Ризі прийме команди Грузії та Іспанії. 4 липня українська команда проведе виїзний матч проти Північної Македонії.

Володимир Кириченко
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Айнарс Багатскіс

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