Багатскіс: «Міхайлюк проведе з нами всього чотири тренування»
Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс
висловився про майбутні матчах кваліфікації чемпіонату світу-2023. Слова наставника призводить ФБУ.
«Дякуємо Федерації баскетболу Латвії, яка нас підтримала з перших днів початку війни. Після матчу з Іспанією у лютому ми приїхали до Латвії, нас тут поселили, годували перший час. Ми дуже за це вдячні.
Грузія, на мій погляд, розумна команда, яка візьме все, що їй дозволиш. Наше завдання нічого їй не дозволити.
Святослав Михайлюк проведе з нами лише чотири тренування. Подивимось.
Дуже потребуємо підтримки й українців, й латишів. Хотілося б, щоб на арені був шостий гравець, який пожене нас вперед.
Ми не дарма вибрали Ригу як домашню арену. Латиський глядач останнім часом не розпещений такими суперниками. Так, збірна Латвії грає добре, але такі суперники як Грузія та Іспанія – збірні найвищого рівня».
Нагадаємо, збірна України в Ризі 1 липня зіграє проти Грузії, а 7 липня проти Іспанії. 4 липня українці в гостях зіграють з Північною Македонією.
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