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Багатскіс: «Приїзд Михайлюка – ковток свіжого повітря, але будуть певні проблеми»

Тренер національної команди сподівається на гравця з НБА
Баскетбол Збірна України
18:50
Багатскіс: «Приїзд Михайлюка – ковток свіжого повітря, але будуть певні проблеми»
Фото: ФБУ

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс поділився з прес-службою ФБУ враженнями щодо поповнення національної команди Святославом Михайлюком:

Кожен агресивний гравець задньої лінії, який контролює м’яч та знає, що з ним робити, вміє грати по ситуації – нам дуже потрібен. Приїзд Михайлюка – це як ковток свіжого повітря. Звичайно, будуть певні проблеми, адже будь-який тренер світу скаже, що чотирьох тренувань перед грою замало. Але іноді і сто тренувань мало, тож я радий, що він з нами і допомагатиме. У нас є ще один агресивний гравець.

Нагадаємо, що українці перемогли словаків та програли португальцям у контрольних матчах.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Айнарс Багатскіс Святослав Михайлюк

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