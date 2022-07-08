Багатскіс – після матчу з Іспанією: «Я гордий за збірну України, сказав, що не треба не опускати голову»
Багатскіс може знову очолити «Будівельник»
Головний тренер збірної України близький до підписання контракту з київським клубом
Айнарс Багатскіс / Фото - ФБУГоловний тренер збірної України Айнарс Багатскіс може повернутися в київський «Будівельник». Про це повідомляє Telegram-канал журналіста Олександра Прошути.
Саме на кандидатурі латиша зупинив свій вибір менеджмент столичної команди, проте деталі майбутньої співпраці ще не фіналізовані.
Найімовірніше, що це лише питання часу, і Багатскіс підпише контракт з клубом.
Залишається загадкою і те, де буде грати «Будівельник» (крім кваліфікації ЛЧ), і яким складом.
Останні три сезони Багатскіс, крім збірної України, відпрацював в «Київ-Баскеті».
У свій перший прихід в «Будівельник» (2012-2014) Айнарс виграв з командою два чемпіонства Суперліги, Кубок України, був півфіналістом Єврокубка і оформив історичний дебют українського клубу в Євролізі.
Нагадаємо, що «Будівельник» в останні півтора сезону тренував інший латвійський фахівець, Ігорс Міглініекс, про прощання з яким клуб оголосив напередодні.
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