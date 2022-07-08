Багатскіс може знову очолити «Будівельник»

Головний тренер збірної України близький до підписання контракту з київським клубом

Айнарс Багатскіс / Фото - ФБУ

Головний тренер збірної Україниможе повернутися в київський «Будівельник». Про це повідомляєжурналістаСаме на кандидатурі латиша зупинив свій вибір менеджмент столичної команди, проте деталі майбутньої співпраці ще не фіналізовані.Найімовірніше, що це лише питання часу, і Багатскіс підпише контракт з клубом.Залишається загадкою і те, де буде грати «Будівельник» (крім кваліфікації ЛЧ), і яким складом.Останні три сезони Багатскіс, крім збірної України, відпрацював в «Київ-Баскеті».У свій перший прихід в «Будівельник» (2012-2014) Айнарс виграв з командою два чемпіонства Суперліги, Кубок України, був півфіналістом Єврокубка і оформив історичний дебют українського клубу в Євролізі.Нагадаємо, що «Будівельник» в останні півтора сезону тренував інший латвійський фахівець,, про прощання з яким клуб оголосив напередодні.