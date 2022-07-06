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«Будівельник» після повномасштабного вторгнення росії втратив головного тренера

Кияни не продовжуватимуть співпрацю з Мігілніексом
Баскетбол Суперліга
19:09
«Будівельник» після повномасштабного вторгнення росії втратив головного тренера
Фото: Будівельник

«Будівельник» у сезоні-2022/23 отримає нового головного тренера.

Кияни не продовжуватимуть співпрацю з Ігорсом Міглініексом. Про це клуб повідомив у своїх соцмережах. Латвійський спеціаліст прийняв команду у сезоні-2020/21 та виграв з колективом Кубок України. Цього сезону «Будівельник» йшов другим у турнірній таблиці регулярного чемпіонату України.

Раніше кияни дізналися можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Будівельник Ігорс Міглініекс

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