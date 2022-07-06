«Будівельник» дізнався можливих суперників по першому раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
«Будівельник» після повномасштабного вторгнення росії втратив головного тренера
Кияни не продовжуватимуть співпрацю з Мігілніексом
Фото: Будівельник
«Будівельник» у сезоні-2022/23 отримає нового головного тренера.
Кияни не продовжуватимуть співпрацю з Ігорсом Міглініексом. Про це клуб повідомив у своїх соцмережах. Латвійський спеціаліст прийняв команду у сезоні-2020/21 та виграв з колективом Кубок України. Цього сезону «Будівельник» йшов другим у турнірній таблиці регулярного чемпіонату України.
Раніше кияни дізналися можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.
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