Багатскіс – після матчу з Іспанією: «Я гордий за збірну України, сказав, що не треба не опускати голову»

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Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс на пресконференції після заключного матчу першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023 підсумував гру команди:



Перед грою я сказав, що найголовніше, це контролювати емоції. Не 1 чи 3, а 40 хвилин. Бо ж національна команда Іспанії – неймовірно досвідчена, і знає, як використати це проти тебе. Не можу сказати, що тут мова про кращу якість гри. Можливо, більш холоднокровні буде доречніше.

Особливо в кінцівці гри, коли нам треба було використати наші шанси в атаці. Можливо, більш узгоджено у захисті, трохи розумніше. Все вирішило 1 очко – всю гру. Незважаючи на це, я гордий за команду, я сказав, що не треба опускати голову. Трохи відпочиньте, і потім будемо думати, що робити далі.