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Багатскіс – після матчу з Іспанією: «Я гордий за збірну України, сказав, що не треба не опускати голову»

Українці мінімально поступилися чемпіонам світу
Баскетбол Збірна України
22:26
Багатскіс – після матчу з Іспанією: «Я гордий за збірну України, сказав, що не треба не опускати голову»
Фото: FIBA

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс на пресконференції після заключного матчу першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023 підсумував гру команди:

Знаєте, перед матчем я сказав гравцям, що для мене, як для головного тренера, немає нічого складного. Мені не треба підбирати жодних слів, змушувати грати більш агресивно, енергічно. Бо те, як у останні дні баскетболісти показували себе на тренуваннях один з одним – агресивно, але в позитивному сенсі цього слова.

Перед грою я сказав, що найголовніше, це контролювати емоції. Не 1 чи 3, а 40 хвилин. Бо ж національна команда Іспанії – неймовірно досвідчена, і знає, як використати це проти тебе. Не можу сказати, що тут мова про кращу якість гри. Можливо, більш холоднокровні буде доречніше.

Особливо в кінцівці гри, коли нам треба було використати наші шанси в атаці. Можливо, більш узгоджено у захисті, трохи розумніше. Все вирішило 1 очко – всю гру. Незважаючи на це, я гордий за команду, я сказав, що не треба опускати голову. Трохи відпочиньте, і потім будемо думати, що робити далі.

Нагадаємо, що українці мінімально поступилися команді Іспанії (76:77).

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Айнарс Багатскіс збірна України (баскетбол)

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