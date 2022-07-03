Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс висловився про майбутній матч кваліфікації чемпіонату світу-2023 проти Північної Македонії. Слова фахівця призводить прес-служба ФБУ.



Напередодні гри з македонцями постійно спілкуємось із тренерами про заявку на матч, про те, хто має грати, а хто — відпочивати. Однієї правди немає, є ідеї і у нас є час до завершення тренування в неділю. Подивимось, як гравці почуватимуться, в якій формі будуть.

Але треба розуміти, що гра з Іспанією — це вже буде гра другого раунду, там вже не треба шкодувати не себе, не суперника. Ми маємо підійти до матчу з іспанцями максимально готовими.

Максим Міхельсон підготував якісній огляд матчу проти грузинів і в нас з’явилося багато моментів, яких нам не вистачало на турнірі в Португалії — агресивність швидкість і розумні дії. Після всіх тренувань та обговорень визначимо, хто не гратиме проти македонців».