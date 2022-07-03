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Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»

На матч в Скоп'є прилетіло 14 баскетболістів
Баскетбол Збірна України
13:44
Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс висловився про майбутній матч кваліфікації чемпіонату світу-2023 проти Північної Македонії. Слова фахівця призводить прес-служба ФБУ.

«Вилетіли до Скоп’є ми о 10 годині ранку суботи, дісталися за 12 годин. У неділю у нас робочий день, тренування, будемо дивитися відео, а вже в день гри ранкове тренування, в якому розставимо акценти перед матчем з Північною Македонією.

Напередодні гри з македонцями постійно спілкуємось із тренерами про заявку на матч, про те, хто має грати, а хто — відпочивати. Однієї правди немає, є ідеї і у нас є час до завершення тренування в неділю. Подивимось, як гравці почуватимуться, в якій формі будуть.

Але треба розуміти, що гра з Іспанією — це вже буде гра другого раунду, там вже не треба шкодувати не себе, не суперника. Ми маємо підійти до матчу з іспанцями максимально готовими.

Максим Міхельсон підготував якісній огляд матчу проти грузинів і в нас з’явилося багато моментів, яких нам не вистачало на турнірі в Португалії — агресивність швидкість і розумні дії. Після всіх тренувань та обговорень визначимо, хто не гратиме проти македонців».

Нагадаємо, матч України проти Північної Македонії відбудеться 4 липня. раніше українці обіграли Грузію.

Карен Агабекян
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Теги

збірна Північної Македонії (баскетбол) Айнарс Багатскіс збірна України (баскетбол)

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