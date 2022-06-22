Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023

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Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс поділився думками щодо майбутніх матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023.



У збірної Грузії має додатися до передньої лінії центровий Індіани Гога Бітадзе. Як протистояти потужному фронткорту цієї збірної?

Для грузинів також важливо те, в якій формі приїде Тед Макфаден, який знищив нас у першій половині матчу в Тбілісі. Я не можу сказати, що захист один на один проти нього був на висоті, адже перші кидки він забив без супротиву. А коли він спіймав кураж, зупинити вже його важко. Плюс у них додався дуже досвідчений комбогард Дуда Санадзе. Повірте, Грузія ставить перед собою дуже високі цілі. На матч з нами вони привезли Шенгелію, а потім вони просто віддали гру іспанцям, зробивши акцент на грі проти України. Ну і в неповному складі переїхали македонців.

Нам треба зробили так, щоб грузини не були готові до конкретного стилю гри. Як я бачу зараз, вони не дуже комфортно почувають себе у швидкісному баскетболі, коли високі інтенсивність та динаміка гри. Вони добре почуваються у позиційному баскетболі і постійно збивають темп гри. Наша задача – пришвидшити гру, тому є небезпека збільшення кількості втрат. Але якщо ми хочемо досягти успіху в матчі з грузинами, ми маємо з перших хвилин пришвидшувати гру. Ми маємо грати швидко, агресивно та розумно.