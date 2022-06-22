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Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023

В липні українці зіграють з Грузією, Іспанією та Північною Македонією
Баскетбол Збірна України
13:29
Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023
Фото: fbu.ua

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс поділився думками щодо майбутніх матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023.

У збірної Грузії має додатися до передньої лінії центровий Індіани Гога Бітадзе. Як протистояти потужному фронткорту цієї збірної?

Ми провели непоганий матч у Грузії, де прямо перед грою втратили Геруна. Ми програли саме тому що нам не вистачало сантиметрів під кільцем. Все ж таки, щодо імен Шенгелії та Шермандіні, то тут коментарі зайві. Якщо до них додається Бітадзе, то це дуже серйозна сила під кільцем. Вони всі технічні, всі можуть забити з середньої та дальньої дистанцій. Є певні задумки і зараз над цим ми працюємо на тренуваннях.

Для грузинів також важливо те, в якій формі приїде Тед Макфаден, який знищив нас у першій половині матчу в Тбілісі. Я не можу сказати, що захист один на один проти нього був на висоті, адже перші кидки він забив без супротиву. А коли він спіймав кураж, зупинити вже його важко. Плюс у них додався дуже досвідчений комбогард Дуда Санадзе. Повірте, Грузія ставить перед собою дуже високі цілі. На матч з нами вони привезли Шенгелію, а потім вони просто віддали гру іспанцям, зробивши акцент на грі проти України. Ну і в неповному складі переїхали македонців.

Нам треба зробили так, щоб грузини не були готові до конкретного стилю гри. Як я бачу зараз, вони не дуже комфортно почувають себе у швидкісному баскетболі, коли високі інтенсивність та динаміка гри. Вони добре почуваються у позиційному баскетболі і постійно збивають темп гри. Наша задача – пришвидшити гру, тому є небезпека збільшення кількості втрат. Але якщо ми хочемо досягти успіху в матчі з грузинами, ми маємо з перших хвилин пришвидшувати гру. Ми маємо грати швидко, агресивно та розумно.

Які очікування від виїзної гри проти Північної Македонії та матчу проти Іспанії?

Ми поки що взагалі не думаємо про Іспанію. Це фаворит нашої групи і в цілому фаворит всієї кваліфікації. Виходячи з першого матчу в Києві, потроху готуємося до гри з Північною Македонією. Якщо в них гратиме Ненад Димітрієвич – це половина команди. З ним та без нього – це дві різних збірних. Але найважливіша завжди перша гра, лише потім буде Північна Македонія.

Нагадаємо, що напередодні ігор за вихід на планетарну першість українці проведуть дві контрольні зустрічі.  

Джерело: fbu.ua Олег Шумейко-молодший
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Айнарс Багатскіс збірна України (баскетбол)

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