Збірна України в червні проведе два товариських матчі

Українці готуються до ігор кваліфікації відбору на ЧС-2023

Фото: ФБУ

Чоловіча збірна України проведе два товариських матчі в рамках підготовки до липневих ігор кваліфікації на чемпіонат світу-2023. Про це повідомила прес-служба ФБУ.



Товариські матчі пройдуть на тренувальному зборі в Португалії. Суперниками України стануть місцева національна збірна і Словаччина.

В рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України 1 і 7 липня в Ризі прийме команди Грузії та Іспанії. 4 липня команда Айнарса Багатскіса проведе виїзний матч проти Північної Македонії.