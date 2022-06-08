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Збірна України в червні проведе два товариських матчі

Українці готуються до ігор кваліфікації відбору на ЧС-2023
Баскетбол Збірна України
19:58
Збірна України в червні проведе два товариських матчі
Фото: ФБУ

Чоловіча збірна України проведе два товариських матчі в рамках підготовки до липневих ігор кваліфікації на чемпіонат світу-2023. Про це повідомила прес-служба ФБУ.

Товариські матчі пройдуть на тренувальному зборі в Португалії. Суперниками України стануть місцева національна збірна і Словаччина.

В рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України 1 і 7 липня в Ризі прийме команди Грузії та Іспанії. 4 липня команда Айнарса Багатскіса проведе виїзний матч проти Північної Македонії.

Карен Агабекян
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Теги

збірна України (баскетбол)

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