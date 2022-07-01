Багатскіс розкрив план на гру кваліфікації чемпіонату світу-2023 з Грузією
Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів, як «синьо-жовті» планують грати з національною командою Грузії в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2023:
Минулі збори в Італії та Португалії були дуже продуктивними, два проведені товариські матчі – дуже важливими. Але... часу завжди не вистачає! Додаткові складнощі виникли через те, що довелося змінювати план та графік підготовки, гравці були у різних кондиціях. Проте в даний час ми повинні бути вищими за обставини.
При надійному захисті нам потрібно побігти в нападі, прискорити гру. І зробити так, щоб збірна Грузії сама більше працювала у захисті.
Латвія нам дуже допомогла. Це було особливо важливо спочатку (після початку повномасштабної російської агресії). Я не уявляю, як би ми жили та працювали без цього. Загалом, наскільки знаю, зараз чотири українські молодіжні збірні України базуються в Латвії. Крім тренерських обов'язків, я тут і іншими питаннями займаюся. Сьогодні з 8 ранку був міграційний департамент – нас скрізь підтримують, але все має бути оформлено строго згідно із законом.
Матч дивіться на телеканалі XSPORT та порталі XSPORT.ua. Початок – 1 липня о 19:00.
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