Багатскіс розкрив план на гру кваліфікації чемпіонату світу-2023 з Грузією

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Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів, як «синьо-жовті» планують грати з національною командою Грузії в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2023:



При надійному захисті нам потрібно побігти в нападі, прискорити гру. І зробити так, щоб збірна Грузії сама більше працювала у захисті.

Латвія нам дуже допомогла. Це було особливо важливо спочатку (після початку повномасштабної російської агресії). Я не уявляю, як би ми жили та працювали без цього. Загалом, наскільки знаю, зараз чотири українські молодіжні збірні України базуються в Латвії. Крім тренерських обов'язків, я тут і іншими питаннями займаюся. Сьогодні з 8 ранку був міграційний департамент – нас скрізь підтримують, але все має бути оформлено строго згідно із законом.