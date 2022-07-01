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Відомий склад збірної України на матч відбору ЧС-2023. Дивіться на XSPORT

Українці спробують взяти реванш у Грузії
Баскетбол
08:54
Відомий склад збірної України на матч відбору ЧС-2023. Дивіться на XSPORT
Фото: ФБУ

Сьогодні, 1 липня, розпочнеться другий етап кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Збірна України з баскетболу в Ризі прийме національну команду Грузії. В заявку на матч потрапили 12 гравців. Гру дивіться на телеканалі XSPORT. Початок – о 19:00.

Склад збірної України на матч проти Грузії:

Ілля Сидоров, Денис Лукашов, Іссуф Санон, Віталій Зотов, Святослав Михайлюк, Павло Крутоус, Іван Ткаченко, Сергій Павлов, В’ячеслав Бобров, В’ячеслав Петров, Дмитро Скапінцев, Артем Пустовий.

Нагадаємо, що українці перемогли словаків та програли португальцям у контрольних матчах напередодні відбору ЧС.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (баскетбол)

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