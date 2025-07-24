Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс поділився інформацією щодо комплектації команди на матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027, повідомляє Федерація баскетболу України (ФБУ).

На запитання про новини щодо складу команди Багатскіс зазначив, що ситуація ускладнена через логістичні та організаційні проблеми.

"Нема новин. Мають приїхати гравці в США, але не зрозуміло коли. У Ростислава Новицького проблеми з документами і він не може виїхати, а Богдан Близнюк пропав і не виходить на зв’язок". Айнарс Багатскіс

Раніше Близнюк входив до розширеного складу збірної, який налічує 22 гравці, включаючи легіонерів з НБА: Святослава Михайлюка, Олексія Леня, Дмитра Скапінцева та Максима Шульгу.

Команда розпочала підготовку 14 липня в Латвії, де 24 липня в контрольному матчі перемогла Нідерланди з рахунком 90:86. Попереду ще один спаринг із Нідерландами 25 липня та матч проти Хорватії 2 серпня.

Україна виступає в групі А другого раунду прекваліфікації ЧС-2027 проти Швейцарії та Словаччини. Перший офіційний матч відбудеться 6 серпня проти Швейцарії.