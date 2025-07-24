Збірна України обіграла Нідерланди в першому контрольному матчі
Найрезультативнішим гравцем став Іссуф Санон, який набрав 16 очок
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Збірна України з баскетболу розпочала серію контрольних матчів у межах підготовки до пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.
У першій грі в Ризі підопічні Айнарса Багатскіса здолали збірну Нідерландів з рахунком 90:86 (14:23, 23:26, 31:23, 22:14).
Найрезультативнішими в українській команді стали Іссуф Санон (16 очок).
Наступний спаринг між командами України та Нідерландів відбудеться вже 25 липня.