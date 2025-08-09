Олег Гончар

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс поділився з пресслужбою ФБУ очікуваннями від другого матчу пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Словаччини, який відбудеться 9 серпня 2025 року в Ризі.

Багатскіс наголосив, що чекає від команди агресивної гри, розумних рішень у нападі та відсутності виправдань. Він підкреслив важливість реакції гравців на поразку в першому матчі проти Швейцарії, де Україна показала низький рівень гри.

«Іноді здавалося, що нашого рівня вистачить, але ми програли. Важливо, як команда відреагує на невдачу». Айнарс Багатскіс

Щодо суперника, Багатскіс вказав, що Словаччина зібрала майже всіх ключових гравців, тоді як Україна в першому матчі не дорахувалася 12 баскетболістів через різні причини.

«На майданчику грають не імена, а люди. Перемагає команда, яка грає агресивніше та поважає свою країну». Айнарс Багатскіс

За словами тренера, команда провела два відеоаналізи гри проти Швейцарії та один — щодо тактики Словаччини, щоб підготуватися до матчу.