БК Рівне врятували: місцева влада профінансувала виступи в Суперлізі
Клуб подякував керівництву області
близько 1 години тому
БК Рівне офіційно повідомив, що завдяки начальнику Рівненської ОВА Олександру Ковалю та голові обласної ради Андрію Караушу клуб продовжує виступи в Суперлізі.
«Ми високо цінуємо рішення щодо фінансової підтримки, яке забезпечить стабільність команди цього сезону та закладе фінансування на наступний рік. Це внесок у розвиток дитячого спорту, підтримку ветеранів, збереження традицій та спортивний імідж Рівненщини».
Нагадаємо, раніше Рівне через фінансові проблеми знявся з Кубка України.
Наразі рівненська команда посідає сьоме місце в Суперлізі.
