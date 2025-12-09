Чоловічий баскетбольний клуб Рівне оголосив, що не братиме участі в цьогорічному розіграші Кубка України.

У зверненні до баскетбольної спільноти клуб пояснив рішення серйозними фінансовими труднощами, які ставлять під питання виживання команди.

Це рішення прийняте з важким серцем, адже Кубок завжди був для нас особливим турніром, і саме в ньому ми стали фіналістами минулого сезону. Та реальність, у якій ми опинилися наприкінці року, надзвичайно складна. Непроста фінансова ситуація та технічні обмеження, пов’язані з фінансуванням клубу, не залишили нам вибору.

Команда продовжує виступи в Суперлізі, тренерський штаб та гравці повністю зосереджені на матчах чемпіонату. Ми робимо все можливе, щоб БК Рівне й надалі представляв свій регіон на найвищому рівні. Чоловіча команда Суперліги на межі виживання. Ми говоримо про це чесно, бо приховувати вже немає сенсу.

Якщо клуб найближчим часом не вирішить фінансові проблеми, то під загрозою будуть виступи команди в чоловічій Суперлізі у новому році.