Бобров: «Нам під силу грати проти Іспанії»

В'ячеслав Бобров / Фото: ФБУ

Форвард збірної України В'ячеслав Бобров в коментарі прес-службі ФБУ висловився про перемогу над Північною Македонією та майбутні матчі проти Іспанії в кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Після тижня в таборі збірної України я набрав форму і вважаю, що до ігор підійшов в оптимальних кондиціях. Перша гра проти Грузії була для нас особливо важливою, нам потрібна була різниця, тому ми грали до кінця. Зараз у нас матч проти іспанців, які програвши грузинами, ускладнили для нас ситуацію в групі. Але нам під силу грати проти них. Ми вигравали в них в Києві зі Святом Михайлюком та Олексієм Ленєм, зараз Свят з нами, у нас є молоді хлопці Ткаченко, Санон, Сидоров, у гарній формі Артем Пустовий. Так, буде тяжко, адже вони вміють грати швидко, нам потрібно проти їхніх фаст-брейків захиститися, зібрати всі м’ячі на щиті. Це буде валідольна гра, легко не буде, але в нас буде підтримка наших фанів, як на арені, так і в Україні. Нам потрібна ця перемога.

Важливо, що у нас дуже гарний колектив, ми збираємося разом і після тренувань, після вечерь, проводимо час разом. У тому числі за рахунок цього демонструємо єдний баскетбол і на паркеті.

Мені хотілося б подякувати нашим воїнам, які кожну хвилину ведуть боротьбу за нашу країну. І закликию всіх, у кого є можливість, підтримати нас в Ризі, хто буде в Україні дивитися матч на підтримувати нас дистанційно, адже це нам дуже потрібно і без вашої підтримки нам не перемогти».