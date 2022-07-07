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THE FOOTBALL REVIEW

Бобров: «Нам під силу грати проти Іспанії»

Форвард наголосив на важливості хорошого колективу в матчах команди
Баскетбол Збірна України
11:06
Бобров: «Нам під силу грати проти Іспанії»
В'ячеслав Бобров / Фото: ФБУ

Форвард збірної України В'ячеслав Бобров в коментарі прес-службі ФБУ висловився про перемогу над Північною Македонією та майбутні матчі проти Іспанії в кваліфікації чемпіонату світу-2023.

«У Скоп’є ми грали проти гарного суперника, вони грали агресивно, зібрали багато м’ячів на нашому щиті. Тому з цього матчу ми маємо винести, що в фокусі треба бути всі 40 хвилин, не віддавати супернику жодного метра та грати в свій баскетбол. Ми не маємо керуватися емоціями та виконувати поспішні кидки, треба грати розумно – в нашу гру.

Після тижня в таборі збірної України я набрав форму і вважаю, що до ігор підійшов в оптимальних кондиціях. Перша гра проти Грузії була для нас особливо важливою, нам потрібна була різниця, тому ми грали до кінця. Зараз у нас матч проти іспанців, які програвши грузинами, ускладнили для нас ситуацію в групі. Але нам під силу грати проти них. Ми вигравали в них в Києві зі Святом Михайлюком та Олексієм Ленєм, зараз Свят з нами, у нас є молоді хлопці Ткаченко, Санон, Сидоров, у гарній формі Артем Пустовий. Так, буде тяжко, адже вони вміють грати швидко, нам потрібно проти їхніх фаст-брейків захиститися, зібрати всі м’ячі на щиті. Це буде валідольна гра, легко не буде, але в нас буде підтримка наших фанів, як на арені, так і в Україні. Нам потрібна ця перемога.

Важливо, що у нас дуже гарний колектив, ми збираємося разом і після тренувань, після вечерь, проводимо час разом. У тому числі за рахунок цього демонструємо єдний баскетбол і на паркеті.

Мені хотілося б подякувати нашим воїнам, які кожну хвилину ведуть боротьбу за нашу країну. І закликию всіх, у кого є можливість, підтримати нас в Ризі, хто буде в Україні дивитися матч на підтримувати нас дистанційно, адже це нам дуже потрібно і без вашої підтримки нам не перемогти».

Склад збірної України на матч проти Іспанії.

Матч відбудеться 7 липня в Ризі. Початок – о 19.00 на XSPORT.

Карен Агабекян
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Теги

збірна Іспанії (баскетбол) збірна України (баскетбол) В'ячеслав Бобров

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