Відома заявка збірної України на матч проти Іспанії

Українці зіграють фінальний матч першого кола кваліфікації ЧС-2023

Фото: ФБУ

Збірна України з баскетболу визначилася з заявкою на матч кваліфікації на чемпіонат світу-2023 проти Іспанії.

З 14 баскетболістів, які знаходяться в розташуванні команди, не зіграють В'ячеслав Петров і В'ячеслав Кравцов.

Склад збірної України: Іван Ткаченко, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк, Павло Крутоус, В'ячеслав Бобров, Сергій Павлов, Артем Пустовий, Іссуф Санон, Артем Ковальов, Дмитро Скапінцев, Віталій Зотов, Ілля Сидоров.

Склад збірної Іспанії: Оріоля Паулі, Хайме Праділья, Хаб'єра Лопеса-Аростегі, Альберто Діаса, Хоакіма Колома, Дані Дієса, Санті Юсту, Жоана Састре, Янкубе Симу, Франса Герру, Хоела Парру, Дані Переса.

Матч відбудеться 7 липня в Ризі. Початок – о 19.00 на XSPORT.

Нагадаємо, збірна України вже забезпечила собі участь у другому раунді кваліфікації чемпіонату світу-2023.