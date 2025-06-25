Бостон обміняв Порзінгіса в Атланту
Селтікс позбавляються зіркового бігмена заради економії, а Хоукс посилюють склад Порзінгісом
близько 2 годин тому
Бостон Селтікс здійснив тристоронній обмін за участю Атланта Хоукс і Бруклін Нетс, відправивши центрового Крістапса Порзінгіса до Атланти, повідомляє ESPN.
Хоукс також отримали пік другого раунду, Нетс отримали Теренса Менна та 22-й пік драфту-2025, а Селтікс — Джорджа Ньянга та пік другого раунду.
У сезоні 2024/25 Порзінгіс набирав 19,5 очка, 6,8 підбирання, 2,1 передачі в регулярному чемпіонаті, але в плей-оф — лише 7,7 очка. Менн мав 7,7 очка, 3 підбирання, Ньянг — 9,9 очка, 3,4 підбирання.
Атланта підсилює склад, додаючи Порзінгіса до Трея Янга. Бостон економить на зарплатах, уникаючи штрафів НБА, а Бруклін готується до драфту-2025.
Нагадаємо, раніше Бостон обміняв зіркового ветерана Дрю Холідея.