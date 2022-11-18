Бродський і Волков стали членами НОК
Бродського переобрано президентом ФБУ
Михайло був єдиним кандидатом
Бродський був єдиним кандидатом. За його переобрання проголосували 33 делегати, ніхто не утримався, а також не був проти.
Генеральним секретарем залишився Володимир Драбіковский, а віцепрезидентами призначені Микола Томенко, Сергій Ліщук і Валерій Кондратьєв.
Відзначимо, що Бродський очолює Федерацію баскетболу України з 2015 року.
Раніше ми повідомляли, що « Будівельник » підпише контракт з екс-захисником збірної Литви.
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