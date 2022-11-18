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Бродського переобрано президентом ФБУ

Михайло був єдиним кандидатом
Баскетбол Суперліга
18 листопада 19:06
Бродського переобрано президентом ФБУ
У Києві відбувся Конгрес Федерації баскетболу України, на якому президентом організації було переобрано Михайла Бродського. Термін його повноважень – 5 років.

Бродський був єдиним кандидатом. За його переобрання проголосували 33 делегати, ніхто не утримався, а також не був проти.

Генеральним секретарем залишився Володимир Драбіковский, а віцепрезидентами призначені Микола Томенко, Сергій Ліщук і Валерій Кондратьєв.

Відзначимо, що Бродський очолює Федерацію баскетболу України з 2015 року.

Раніше ми повідомляли, що « Будівельник » підпише контракт з екс-захисником збірної Литви.
Денис Сєдашов
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Теги

Михайло Бродський Федерація баскетболу України

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