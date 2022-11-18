Плеханов висловився щодо дебютної перемоги «Будівельника» у Балканській лізі
«Будівельник» підпише контракт з екс-захисником збірної Литви
Останнім клубом 33-річного баскетболіста був румунський «Волунтарі»
Шарунас Васіляускас / Фото - FacebookЛитовський захисник Шарунас Василяускас, ймовірно, поповнить ряди «Будівельника». Про це повідомляє Krepsinis.net.
Клуб «СіБет» з Литви також намагався підписати з ним контракт, проте кияни зробили удвічі кращу пропозицію.
33-річний Васіляускас останнім часом виступав за «Волунтарі» в чемпіонаті Румунії, але вже місяць як вільний агент. Там литовець в середньому набирав 9,3 очка + 3,0 передачі.
Також Шарунас встиг пограти в чемпіонатах Іспанії, Польщі та Туреччини. Васіляускас також захищав кольори національної збірної Литви.
Напередодні «Будівельник» виграв дебютний матч в Балканській лізі.
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