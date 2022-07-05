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«Будівельник» дізнався можливих суперників по першому раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

У разі перемоги, київський клуб зустрінеться з однією з команд топ-8 відбору
Баскетбол Суперліга
20:54
«Будівельник» дізнався можливих суперників по першому раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
«Будівельник» / Фото - ФБУ
Київський «Будівельник» потрапив в четверту кошик при жеребкуванні кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Кваліфікація турніру проходить в форматі чотирьох шісток: спочатку команди з 3-го, 4-го, 5-го і 6-го кошика грають між собою (5 проти 4, 6 проти 3), а потім переможці цих чвертьфінальних матчів грають з командами з перших двох кошиків.

Таким чином, в першому матчі кваліфікації «Будівельник» зустрінеться з «Ден Бошем», «Лестером», «Норчеппінгом» або «Гмунденом».

У разі перемоги, київський клуб зустрінеться з однією з команд топ-8 відбору.

Для того щоб потрапити в регулярний сезон Ліги чемпіонів, «Будівельнику» потрібно буде виграти всі три матчі кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковскій заявив, що учасники єврокубків повинні виступати в чемпіонаті України в наступному сезоні.
Володимир Кириченко
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Теги

Будівельник Ліга чемпіонів (баскетбол)

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