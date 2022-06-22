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Федерація баскетболу вимагає, щоб «Прометей» і «Будівельник» виступали у чемпіонаті України

Про це заявив Володимир Драбіковський
Баскетбол Українська Суперліга
08:24
Федерація баскетболу вимагає, щоб «Прометей» і «Будівельник» виступали у чемпіонаті України

Генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський заявив, що учасники єврокубків мусять виступати в чемпіонаті України наступного сезону. Його слова наводить прес-служба ФБУ:

«Щодо «Прометея» є вимога виступати у чемпіонаті України. Це обов’язкова умова. Це стосується і «Будівельника», який подав заявку в Лігу чемпіонів і планує грати домашні матчі у Польщі чи Литві.

Щодо інших клубів, то ніхто на сьогодні більше не подавав заявку на участь у міжнародних лігах і ми дуже сподіваємось побачити їх, разом з «Прометеєм» та «Будівельником», у числі команд чемпіонату України».

Також в ФБУ виступають проти участі «Прометея» в Єврокубку, котрий не є змаганням FIBA. Президент клубу підтвердив, що клуб не змінить свого рішення.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Баскетбол

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