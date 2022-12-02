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Букер і Тейтум визнані кращими гравцями жовтня та листопада в НБА

Обидва зіркових баскетболіста є лідерами своїх клубів
Баскетбол НБА
02 грудня 14:33
Букер і Тейтум визнані кращими гравцями жовтня та листопада в НБА
Джейсон Тейтум / Фото - skysports
Захисник «Фінікса» Девін Букер та форвард «Бостона» Джейсон Тейтум отримали нагороди кращих гравців НБА за підсумками жовтня і листопада. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Букер є одним з найрезультативніших гравців на старті нового сезону, він набирає 29,0 очка в середньому за гру, а в матчі з «Чикаго» записав на свій рахунок 51 очко. Він має кращий показник в кар'єрі по підборах (5,3) та реалізує 37,8% через дугу. «Санз» лідирують на Заході з результатом 15-6.

Тейтум успішно почав сезон, набираючи 31,6 очка за гру. За цим показником він займає друге місце в НБА. Також він в середньому набирає 7,8 підбору і 4,5 передач.

Результати матчів минулого ігрового дня НБА.
Володимир Кириченко
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Джейсон Тейтум

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