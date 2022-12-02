Букер і Тейтум визнані кращими гравцями жовтня та листопада в НБА

Обидва зіркових баскетболіста є лідерами своїх клубів

Джейсон Тейтум / Фото - skysports

Захисник «Фінікса»та форвард «Бостона»отримали нагороди кращих гравців НБА за підсумками жовтня і листопада. Про це повідомляєліги.Букер є одним з найрезультативніших гравців на старті нового сезону, він набирає 29,0 очка в середньому за гру, а в матчі з «Чикаго» записав на свій рахунок 51 очко. Він має кращий показник в кар'єрі по підборах (5,3) та реалізує 37,8% через дугу. «Санз» лідирують на Заході з результатом 15-6.Тейтум успішно почав сезон, набираючи 31,6 очка за гру. За цим показником він займає друге місце в НБА. Також він в середньому набирає 7,8 підбору і 4,5 передач.