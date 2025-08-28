Олег Гончар

Баскетбольний клуб Черкаські Мавпи оголосив про продовження контракту з 27-річним захисником Кирилом Марченком на сезон Суперліги 2025/2026, повідомляє офіційна сторінка клубу.

Марченко, один із лідерів команди, у минулому сезоні в середньому набирав 12 очок, 3,4 підбирання та 2,6 передачі за гру. Він зіграв ключову роль у здобутті бронзових медалей, зокрема в переможній серії проти БК Рівне за третє місце.

Це вже третій сезон Марченка з черкаським клубом, куди він приєднався у 2023 році. Раніше Мавпи також продовжили співпрацю з головним тренером Дмитром Нагорним та капітаном Андрієм Агафоновим.