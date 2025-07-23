Олег Шумейко

Дніпро у відборі до основного раунду Кубку Європи FIBA зіграє з румунською Короною Брашов.

Попередньо матчі мають відбутися 24 вересня та 1 жовтня. Першою для чемпіонів України буде гостьова зустріч, а другим запланований номінально домашній матч.

Відзначимо, що минулого сезону на цій стадії Дніпро також зіграв з румунським клубом. За результатами двох зустрічей, українці поступилися Констанці, але отримали місце в основному раунді Кубка Європи FIBAяк «лакі-лузер».

Раніше колишній гравець Дніпра знайшов собі нову команду в Європі.