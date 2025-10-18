Дніпро розгромив Ніко-Баскет у Суперлізі
Ігор Дубоненко став найрезультативнішим із 12 очками
18 жовтня в Запоріжжі в рамках Суперліги з баскетболу Дніпро здобув переконливу перемогу над Ніко-Баскет із рахунком 77:53.
Найрезультативнішим гравцем став форвард Дніпра Ігор Дубоненко, який набрав 12 очок, додавши 5 підбирань і 1 передачу. Команда домінувала з першого періоду, утримуючи перевагу до кінця гри.
Дніпро – Ніко-Баскет 77:53 (27:11, 13:12, 18:12, 19:18)
Дніпро: Дубоненко (12 + 5 підбирань + 1 асист), Горобченко (10 + 9 підбирань + 3 асисти), Сорочан (8 + 5 підбирань + 5 асистів)
Ніко-Баскет: Зайцев (10 + 3 підбирання + 2 асиста), Грищук (9 + 4 підбирання + 1 асист), Володін (9 + 14 підбирань)
Нагадаємо, раніше в Суперлізі Запоріжжя обіграло Кривбас із Кривого Рогу.