Олег Гончар

Словенський баскетболіст Лука Дончич уклав із Лос-Анджелес Лейкерс максимальний контракт на три роки вартістю $165 млн, із опцією гравця на сезон 2028/29, повідомляє ESPN.

Угода, підписана 2 серпня, усуває опцію гравця на сезон 2026/27 і запобігає виходу Дончича на ринок вільних агентів наступного літа. За сезон 2025/26 Лука заробить $46 млн, а з 2026 року набуде чинності новий контракт. У 2028 році, після 10 сезонів у НБА, він зможе підписати п’ятирічну угоду на $417 млн (35% від стелі зарплат).

Дончич перейшов до Лейкерс у лютому 2025 року внаслідок одного з найгучніших обмінів в історії НБА, коли Даллас Маверікс віддали Луку, Максі Клебера та Маркіффа Морріса в обмін на Ентоні Девіса, Макса Крісті та пік першого раунду 2029 року.

У 31 грі за Лейкерс Дончич у середньому набирав 28.2 очка, 8.1 підбирання та 7.5 передачі, ставши лідером команди за цими показниками. Попри поразку в першому раунді плей-оф від Міннесоти, Лука активно долучився до формування складу, допомігши залучити Деандре Айтона та Маркуса Смарта.

Лука також оголосив про виділення $5 млн через свій фонд для підтримки 77 молодих баскетболістів.

Нагадаємо, раніше Дончич позбувся зайвої ваги, яка заважала йому в Далласі.