Олег Гончар

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич з’явився на обкладинці журналу Men’s Health, журналістам якого розповів про трансформацію свого тіла в міжсезоння.

Словенець, який ще в матчах за Даллас Маверікс виділявся своєю зайвою вагою, місяць тренувався так, щоб її позбавитись.

За планом особистого тренера Дончич на місяць відмовився від баскетболу, зосередившись на загальній фізичній підготовці, включаючи падел-теніс і піклбол.

Після повернення на майданчик він відчув значні зміни. Лука зазначив, що його тіло виглядає краще, а сам він почувається відпочившим і мотивованим.

Цього літа, за підтримки своєї команди, він зробив важливий крок до покращення фізичної форми, але наголосив, що не планує зупинятися.

Дончич підкреслив важливість сну, догляду за тілом і прагнення стати найкращою версією себе. Його мета — підтримувати прогрес, щоб вийти на новий рівень у наступному сезоні НБА.

Нагадаємо, раніше Дончич погодився на космічний контракт з Лейкерс.