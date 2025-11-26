Олег Гончар

Лука Дончич блиснув у першій чверті матчу Лос-Анджелес Лейкерс проти Лос-Анджелес Кліпперс — 24 очки за 12 хвилин, встановивши новий клубний рекорд результативності в четверті.

У матчі Дончич (34,5 очка в середньому) розірвав першу чверть: 9/14 з гри (64%), 5/8 з триочкової (62,5%), 1/1 штрафний. Словенець перевершив рекорд 23 очок, встановлений Кобі Браянтом і Лу Вільямсом у 2016-му. Раніше в сезоні Дончич сам набрав 23 проти Міннесоти.

Нагадаємо, раніше Дончич увійшов в історію НБА з унікальним досягненням.