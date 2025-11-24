Олег Гончар

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич став першим гравцем в історії НБА, який набрав понад 400 очок (414) та зробив понад 100 асистів (107) за перші 12 матчів сезону. Про досягнення повідомила прес-служба ліги.

Сезон-2025/26 Лука Дончич розпочав з неймовірної статистики: у 12 матчах за Лейкерс словенець у середньому набирає 34,5 очка, робить 8,8 підбирання та віддає 8,9 передачі за гру. Його команда йде на 12-4, посідаючи друге місце на Заході.

Дончич пропустив три матчі на старті через травму, але повернувся з подвійними 40+ очками проти Юти. У нещодавній грі проти Джаз (108:106) він записав на свій рахунок 33 очка, 11 підбирань та 8 асистів.