Дончич дав згоду на космічний контракт з Лейкерс
Зірка НБА поставить підпис під 4-річною угодою
близько 2 годин тому
Лука Дончич / Фото - CNN
Зірковий атакувальний захинсик Лука Дончич вирушить до США перед своїм першим тренуванням зі збірною Словенії, щоб підписати новий контракт з Лейкерс. Про це повідомляє Sportklub.
Очікується, що Дончич підпише максимальний чотирирічний контракт на суму 229 мільйонів доларів.
Перший день, коли Лейкерс зможуть запропонувати угоду, – 2 серпня. Очікується, що словенець підпише її цього ж дня.
Протягом регулярного сезону та плей-офф 2024/25 років Дончич набирав у середньому 28,5 очка, 7,9 підбирання, 7,3 передачі, 1,5 перехоплення та 0,5 блок-шота за гру.
Тим часом, зіркового партнера Дончича Леброна Джеймса звинуватили у вживанні стероїдів.