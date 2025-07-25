Володимир Кириченко

Зірковий атакувальний захинсик Лука Дончич вирушить до США перед своїм першим тренуванням зі збірною Словенії, щоб підписати новий контракт з Лейкерс. Про це повідомляє Sportklub.

Очікується, що Дончич підпише максимальний чотирирічний контракт на суму 229 мільйонів доларів.

Перший день, коли Лейкерс зможуть запропонувати угоду, – 2 серпня. Очікується, що словенець підпише її цього ж дня.

Протягом регулярного сезону та плей-офф 2024/25 років Дончич набирав у середньому 28,5 очка, 7,9 підбирання, 7,3 передачі, 1,5 перехоплення та 0,5 блок-шота за гру.

Тим часом, зіркового партнера Дончича Леброна Джеймса звинуватили у вживанні стероїдів.