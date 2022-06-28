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Джон Уолл продовжить кар'єру в «Кліпперс»

Розігруючий домовився про викуп контракту з «Х'юстоном»
Баскетбол НБА
08:20
Джон Уолл продовжить кар'єру в «Кліпперс»

Розігруючий Джон Уолл продовжить кар'єру в «Кліпперс».

Захисник домовився про викуп контракту з «Х'юстоном». Після оформлення викупу Джон стане гравцем «Кліпперс». Уолл підпише угоду на умовах виключення середнього рівня.

Джон Уолл не провела жодного матчу за «Х'юстон» в минулому чемпіонаті з обопільної згоди сторін, а клуб був готувати обміняти захисника в «Лейкерс».

Рене Тер Велде
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Теги

Лос-Анджелес Кліпперс Джон Уолл Х'юстон Рокетс

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